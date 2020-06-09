S.Arabistan'dan sembolik seviyede hac kararı

Riyad yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac konusunda farklı bir uygulama düşünüyor.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle hac ziyaretlerini sembolik seviyede tutacak.

Riyad yönetimi, ülkede 105 bini aşkın vakanın görülmesi ve dünya genelinde salgının devam etmesi nedeniyle hac konusunu karara bağladı.

Buna göre, ek sağlık kontrolleri yürürlüğe girecek ve temmuz ayının sonunda yapılması planlanan hac için "sembolik" sayıya izin verilecek.

YENİDEN HACCA İZİN YOK

Bununla birlikte, hac görevlerini yeniden yerine getirmek isteyenlere müsaade edilmeyecek.

Yetkililer, katı prosedürler altında her ülkenin kotasının yüzde 20'sine kadar izin verilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyor. Bazı yetkililer ise haccın iptal edilmesi için baskı uyguluyor.

YILLIK 12 MİLYAR DOLAR GELİR

Riyad, hac turizminden yıllık ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyor. Hacca kısıtlama getirilmesi ya da iptal edilmesinin, halihazırda koronavirüs ve düşen petrol fiyatları nedeniyle büyük kayıp yaşayan Suudi Arabistan ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artıracağı kaydedildi.

Suudi Arabistan, mart ayında yaptığı açıklamada, hac ve umre planlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmasını istemişti.