Sarı Yelekliler tekrar sokaklara döndü

Tüm dünya başlayan normalleşme süreci ile birlikte Sarı Yelekliler de eylemlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıktı.

Strazburg, Lyon, Nantes ve Besançon gibi kentlerde Sarı yelekliler, salgın nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen 2 ay sonra ülkenin birçok kentinde eylem yaptı.

MACRON İSTİFA SESLERİ

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşı sloganlar attı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 2 kişi gözaltına alındı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 10 kişiye para cezası verildi.

GERGİNLİKLER YAŞANDI

Bordeaux'da valiliğin yasağına rağmen sokağa çıkan eylemciler ile esnaflar arasında gerginlik yaşandı. Esnaf, Sarı Yeleklileri'n mağazaların önünde gösteri yapmasına tepki gösterdi.

Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere copla müdahale etti. Gösteride bir kişi yaralandı. Saint-Nazaire'de polisin çok sayıda eylemciye para cezası kestiği belirtildi.