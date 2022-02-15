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    Savaşın eşiğindeki Ukraynalılar tatile gidiyor

    Rusya ile savaşın eşiğinde olduğu belirtilen Ukrayna’da halk, tatil planlarını ertelemeyerek havaalanında uzun kuyruklar oluşturdu.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 10:38
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    Savaşın eşiğindeki Ukraynalılar tatile gidiyor

    Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna’da halk, normal yaşamına devam ediyor.

    Savaş söylentilerinin ardından tatil planlarını ertelemeyen Ukraynalılar, başkent Kiev’deki Uluslararası Sikorsky Havaalanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

    “İSPANYA’YA TATİLE GİDİYORLAR”

    Havaalanındaki bir Ukrayna vatandaşı yaptığı açıklamada, “Bu insanlar bugün burada ülkeyi terk etmiyorlar ya da kaçmıyorlar. İspanya’ya tatile gidiyorlar. Burada kaçan Ukraynalıları göremezsiniz.” dedi.

    SINIRDAKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

    Rusya ve Ukrayna arasında, 2014’de Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Rus ayrılıkçıları desteklemesi ile kriz patlak vermişti.

    Yıllar içerisinde zaman zaman tansiyonun düştüğü iki ülke arasındaki gerginlik son olarak, 26 Mart 2021’de sınırdaki 4 Ukraynalı askerin ölmesi ve Rusya’nın sınıra askeri yığınak yapması nedeniyle yeniden arttı.

    RUSYA, BATILI ÜLKELERİ “HİSTERİK” DAVRANMAKLA SUÇLUYOR

    Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, Rusya’nın askeri varlığını arttırmasına karşılık Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı.

    ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığına olduğunu belirterek diplomatik misyonlarındaki personelini başkent Kiev’den çekerken, Moskova ise saldırı iddialarını reddederek batılı ülkeleri “histerik” davranmakla suçladı.


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