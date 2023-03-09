Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara cinsel saldırı! Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Valiant Richey, Ukrayna savaşından Avrupya kaçan kadınların cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından bir yıl geçti...

İki ülkede büyük bir endişe ve korku yaşanmaya devam ediyor.

Devam eden savaşta, iki ülke de ağır kayıplar verdi.

Savaş bölgesinde harabeye dönen şehirlerde insanlar yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Öte yandan birçok vatandaş farklı ülkelere sığınmaya devam ediyor.

Avrupalı sığınmacılar değerlendirildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Valiant Richey, savaş nedeniyle Avrupa'ya göç eden Ukraynalı kadınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Richey, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası insan kaçakçılığının arttığını belirterek, çok sayıda savunmasız çocuk ve kadının Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştığını söyledi.

"Batı dillerini konuşamıyorlar"

Ülkesinden göç etmek zorunda kalan Ukraynalıların genellikle Avrupa'ya iltica ettiğini dile getiren Richey şöyle dedi:

Avrupa'ya gelen Ukraynalıların bir kısmı Batı dillerini konuşamıyor, işleri ya da paraları yok, bu yüzden çok savunmasızlar.



Onların güvenliği bizi çok endişelendiriyor.

8 milyon Ukraynalı kadın ve çocuğun Avrupa'ya göç ettiğini ifade etti

Valiant Richey, AGİT'in yaptığı araştırmaya göre 8 milyon Ukraynalı kadın ve çocuğun Avrupa'ya göç ettiğini ifade ederek, Avrupa'da cinsel saldırı ve istismara uğrayan Ukraynalıların sayısının kesin olarak bilinemediğini kaydetti.

"Ukraynalı kadınlar tehdit, şantaj ve zorla tuzağa düşürülüyor"

Cinsel saldırı faillerinin büyük kısmının bulunamamasının endişe kaynağı olduğuna dikkati çeken Richey, sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar tehdit, şantaj ve zorla tuzağa düşürülüyor. Sadece vakaları tespit etmekle kalmayıp çok daha fazlasını yapmalıyız.

Richey, Avrupa'ya göç eden bazı Ukraynalı kadınların fuhuş çetelerinin tuzağına düştüğünü aktararak, çetelerin bu kadınları "kolay hedef" olarak gördüğünü belirtti.

Kadınlar fuhşa zorlandıklarını anlattı

Fuhuş çetelerinin özellikle tek başına kalan Ukraynalı kadınları yüksek ücretle işe alma vaadiyle kandırdığını belirten Richey, Ukraynalı kadınların önce gece kulübü ve bar gibi mekanlarda çalıştırıldığını, ardından da fuhşa zorlandıklarını anlattı.

Ukraynalı kadınlara dair içerikler aratılıyor

Richey, Avrupa'da internet arama motorlarından yapılan Ukraynalı kadınlarla ilgili cinsel içerikli aramaların savaş öncesi döneme göre yüzde 300 arttığı bilgisini paylaşarak, bu durumun son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

AGİT, Ukraynalı kadınlar için kampanya başlattı

AGİT'in, Ukraynalı kadınları cinsel istismardan korumak için "Be Safe" (Güvende Ol) adında kampanya başlattığını ifade eden Richey, kampanyayla kadınları her türlü cinsel saldırı konusunda bilinçlendirmeyi ve kamuoyu oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.