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    Scooter sürücüsü, Çin'de ezilmekten son anda kurtuldu

    Kamyonun altında kalan sürücü, kendini ölümden son anda kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:58
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    Scooter sürücüsü, Çin'de ezilmekten son anda kurtuldu

    Çin'de scooter sürücüsü ölümle burun buruna geldi.

    Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Pingguo şehrinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, sürücü, ilerlemekte olan kamyonun önünden yavaşça geçmeye başladı.

    EZİLMEYE RAMAK KALA...

    Diğer taraftan ilerleyen kamyon, Ma adlı sürücüye çarparak yere düşürdü. Sürücü, kamyonun altında kalan elektrik aracından kendini son anda kurtardı.

    Scooter, kamyon tarafından birkaç metre sürüklendi. Ma, kazayı hafif yaralanmalarla atlattı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Elektrikli araç hasar görürken, kazadan kamyon şoförünün sorumlu tutulduğu bildirildi. Korku dolu anlar, anbean kaydedildi.

    Scooter sürücüsü, Çin'de ezilmekten kılpayı kurtuldu ViDEO

    Scooter sürücüsü, Çin de ezilmekten son anda kurtuldu #1

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