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    Sean Spicer: Donald Trump, 2024'te başkanlığa aday olacak

    Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Spicer, 3 yıl sonra yapılacak seçimlere ilişkin izlenimlerini aktardı. Trump'ın adaylığından bahseden Spicer, kendinden emin konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 08:41
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    Sean Spicer: Donald Trump, 2024'te başkanlığa aday olacak

    2020 ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 2024 seçimleri için adaylığı şimdiden konuşulmaya başlandı.

    Washington Examiner'a mülakat veren Spicer, Trump'ın seçimlere yönelik isteğinin özellikle son birkaç aydır arttığına dikkati çekti. Spicer, bu konuda mevcut Başkan Joe Biden'ın göçmenlik konusuna yaklaşımına işaret etti.

    TRUMP YENİDEN ADAY OLACAK

    Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü olan Sean Spicer, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın aday olacağını söyledi.

    Donald Trump'ın eski sözcüsünün kendi fikirlerini mi ortaya attığı yoksa adaylık konusunu Trump ile mi konuştuğu bilinmiyor.

    Sean Spicer: Donald Trump, 2024 te başkanlığa aday olacak #1

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