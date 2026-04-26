Seçimi kaybeden Orban’dan sürpriz karar: Parlamentoya girmeyecek

Macaristan’da 12 Nisan seçimlerinin ardından siyasi dengeler değişirken, seçimleri kaybeden Başbakan Viktor Orban’dan dikkat çeken bir karar geldi. Orban, parlamentoya seçilmiş olmasına rağmen milletvekilliği görevini üstlenmeyeceğini duyurdu.

16 YILLIK İKTİDARIN ARDINDAN YENİ SÜREÇ

Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Orban, uzun süren iktidar döneminin ardından seçim yenilgisiyle karşı karşıya kaldı. Parti yönetimiyle yapılan toplantının ardından açıklama yapan Orban, yeni döneme ilişkin yol haritasını paylaştı.

PARLAMENTODA YENİDEN YAPILANMA

Parti içinde yeniden yapılanmaya gidileceğini belirten Orban, 27 Nisan’da oluşturulacak parlamento grubunun liderliğini Gulyas Gergely’nin üstleneceğini açıkladı. Bu adımın, partinin yeni dönemdeki stratejisi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

"PARLAMENTODA YER ALMAYACAĞIM"

Seçilmiş olmasına rağmen milletvekilliği görevini üstlenmeyeceğini duyuran Orban, buna karşın partinin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alacağını vurguladı.

Orban ayrıca sonbaharda yapılması planlanan parti kongresinin haziran ayına alındığını açıkladı. Parti yönetiminin kendisini yeniden genel başkanlığa aday göstermesini değerlendiren Orban, “Eğer kongre güvenini gösterirse göreve hazırım” ifadelerini kullandı.

Orban’ın bu kararı, Macaristan siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.