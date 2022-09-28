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    Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan'ı doldurdu

    Rusya'daki seferberlikten kaçanlar Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e akın etti. Şehirde barlar, restoranlar Ruslarla dolarken taleple birlikte fiyat artışları başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 15:44
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    Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan'ı doldurdu

    Rusya-Ukrayna savaşı 8'inci ayında devam ediyor...

    Savaşın başından itibaren Rusya'da gündeme gelen seferberlik ilanı kısmi de olsa 21 Eylül'de ilan edildi.

    Daha önce de savaş konusunda homurtuların yükseldiği Rus halkında seferberlikten sonra özellikle silah altına alınabilecek yaştaki erkekler ülkeden kaçmaya başladı.

    Hava ve kara yolu ile kaçışlar başladı

    İlandan saatler sonra kara ve hava yolun ile Rusya'dan çıkışlar başladı.

    Havayolu şirketlerine yönelen aşırı taleple bilet fiyatları 4-5 kat arttı.

    Karayolunu kulanan Ruslar ise Finlandiya, Gürcistan ve Asya ülkelerinin sınırlarında yoğunluğa neden oldu.

    Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan ı doldurdu #1

    Rusların ilk hedefi Gürcistan

    Rusların en çok tercih ettiği ülkelerden biri ise Gürcisten oldu. Gürcistan-Rusya sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Bu kapsamda resmi olmayan rakamlara göre 80 bin Rus vatandaşı Gürcistan’a geçti.

    Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan ı doldurdu #2

    Tiflis metrosunda yeni bir gün

    Gürcistan’da savaş nedeniyle ülkelerini terk eden 1 milyon Rusya ve Ukrayna göçmeni bulunduğu tahmin edilirken özellikle Tiflis adeta yeni bir şehre dönüştü.

    Başkentte Rusların yoğunluğu o kadar hissedilir oldu ki barlar kafeler restoranlar Ruslar tarafından dolduruluyor.

    Tiflis’te yaşayan Gürcü bir gazeteci sabah saatlerinde Tiflis metrosundan paylaştığı bir kare ile şehirdeki nüfusun Ruslar ve Ukraynalılar ile nasıl artış gösterdiğini gözler önüne koydu.

    Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan ı doldurdu #3

    Şehirde fiyatlar artmaya başladı

    Başkentte savaştaki iki ülkenin vatandaşları huzursuzluk içinde.

    Ukraynalı mültecilerin Rus vatandaşlarının varlığından duyduğu huzursuzluk şehirde hissedilirken artan nüfusla birlikte Tiflis’te ev ve gıda fiyatlarının yükseldiği, toplu ulaşımda alışılmadık bir yoğunluğun yaşandığı belirtiliyor.

    Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan ı doldurdu #4


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