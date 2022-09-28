Seferberlikten kaçan Ruslar Gürcistan'ı doldurdu

Rusya'daki seferberlikten kaçanlar Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e akın etti. Şehirde barlar, restoranlar Ruslarla dolarken taleple birlikte fiyat artışları başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 8'inci ayında devam ediyor...

Savaşın başından itibaren Rusya'da gündeme gelen seferberlik ilanı kısmi de olsa 21 Eylül'de ilan edildi.

Daha önce de savaş konusunda homurtuların yükseldiği Rus halkında seferberlikten sonra özellikle silah altına alınabilecek yaştaki erkekler ülkeden kaçmaya başladı.

Hava ve kara yolu ile kaçışlar başladı

İlandan saatler sonra kara ve hava yolun ile Rusya'dan çıkışlar başladı.

Havayolu şirketlerine yönelen aşırı taleple bilet fiyatları 4-5 kat arttı.

Karayolunu kulanan Ruslar ise Finlandiya, Gürcistan ve Asya ülkelerinin sınırlarında yoğunluğa neden oldu.

Rusların ilk hedefi Gürcistan

Rusların en çok tercih ettiği ülkelerden biri ise Gürcisten oldu. Gürcistan-Rusya sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bu kapsamda resmi olmayan rakamlara göre 80 bin Rus vatandaşı Gürcistan’a geçti.

Tiflis metrosunda yeni bir gün

Gürcistan’da savaş nedeniyle ülkelerini terk eden 1 milyon Rusya ve Ukrayna göçmeni bulunduğu tahmin edilirken özellikle Tiflis adeta yeni bir şehre dönüştü.

Başkentte Rusların yoğunluğu o kadar hissedilir oldu ki barlar kafeler restoranlar Ruslar tarafından dolduruluyor.

Tiflis’te yaşayan Gürcü bir gazeteci sabah saatlerinde Tiflis metrosundan paylaştığı bir kare ile şehirdeki nüfusun Ruslar ve Ukraynalılar ile nasıl artış gösterdiğini gözler önüne koydu.

Şehirde fiyatlar artmaya başladı

Başkentte savaştaki iki ülkenin vatandaşları huzursuzluk içinde.

Ukraynalı mültecilerin Rus vatandaşlarının varlığından duyduğu huzursuzluk şehirde hissedilirken artan nüfusla birlikte Tiflis’te ev ve gıda fiyatlarının yükseldiği, toplu ulaşımda alışılmadık bir yoğunluğun yaşandığı belirtiliyor.