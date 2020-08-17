Selman, Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye teşvik etti iddiası

Suudi eski istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı mahkemeye verdi. Davada Selman'ın, Esad rejiminin kurtarılmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, farklı bir iddiayla yeniden gündem oldu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, ABD'nin başkenti Washington DC'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine dava açtı.

"RUSYA'YI SURİYE İÇ SAVAŞINA KARIŞMAYA TEŞVİK ETTİ"

El-Cibri, dava dosyasında, dönemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile Temmuz ve Ağustos 2015'te görüştüğünü belirterek, "Brennan, Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahaleye teşvik ettiğinden endişeli olduğunu dile getirdi, o dönem Rusya, Suriye iç savaşında bir taraf değildi." ifadesini kullandı.

KANADA'YA SIĞINMAK ZORUNDA KALDI

Muhammed bin Selman'ın, Brennan'ın bu endişelerini öfkeyle karşıladığını vurgulayan El-Cibri, Brennan ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisinin işinden olduğunun ve ülkesini terk ederek Kanada'ya sığınmak zorunda kaldığının altını çizdi.

"ESAD'IN DÜŞMEYE YAKLAŞTIĞI BİR DÖNEMDE..."

El-Cibri dava dosyasında, Veliaht Prens'in, "tam da Esad rejiminin düşmeye yaklaştığı bir dönemde Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye davet ettiğini" kaydetti.

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