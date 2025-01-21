Haber Merkezi

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, dün yemin ederek görevine resmen başladı.

Yemin törenine birçok dünya lideri ve tanınmış isim katılırken, törene damgasını vuranlar milyarder iş insanları oldu.

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg başta olmak üzere çok sayıda milyarder, yemin töreninde boy gösterdi.

KATILIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Trump’ın kabine üyelerinin oturduğu bölümün yanında yer alan milyarderler, törende adeta bir güç gösterisi sergiledi.

Bu durum, başta ABD’li bağımsız Senatör Bernie Sanders olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti.

SANDERS'TAN "OLİGARŞİ" TEPKİSİ

Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, törendeki bu görüntüyü sert bir şekilde eleştirdi.

Sanders, sosyal medya üzerinden Trump'ın yemin töreni sırasında sıraya dizilen milyarderlerin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

