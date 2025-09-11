Sergey Lavrov: İsrail'in Katar'a saldırısı Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştırıyor

İsrail'in, Katar'da gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi şehrinde Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısında, İsrail'in saldırısına değindi.



"EN GÜÇLÜ KINAMAYI HAK EDİYOR"

İsrail'in bu saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da askeri ve siyasi gerginliğin ani şekilde arttığı bir ortamda toplantı yaptıklarına işaret eden Lavrov, şunları söyledi:

Bu eylemin haberini derin bir endişeyle aldık. Bunu, başta Birleşmiş Milletler Şartı olmak üzere uluslararası hukukun ağır bir ihlali, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir tecavüz, Orta Doğu'daki durumun daha da istikrarsızlaşmasına yol açan bir adım olarak görüyoruz. Bu tür eylemler kesinlikle en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor.

GAZZE AÇIKLAMASI

Lavrov, Doha'ya saldırısının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi durdurma konusundaki isteksizliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes şartları konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerde kilit ara buluculardan biri olduğunu ve bu nedenle durumun özellikle endişe verici olduğunu ifade etti.

Lavrov, "Elbette bu eylemin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için bu toplantıda ortak adımlar atmaya çalışacağız." dedi.