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    Sergey Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna yaklaşımına benzetti

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını yansıttığını ifade etti.
    • 03.08.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:27
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    Sergey Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna yaklaşımına benzetti

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki Tavyan krizi tırmanırken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

    Pelosi, ziyaretini tamamlamasının ardından ülkeden ayrılırken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyaretine, Rusya'dan da tepki geldi.

    Pelosi'nin ziyaretini ABD'nin Ukrayna yaklaşımına benzetti

    Myanmar'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımının aynısını yansıttığını söyledi.

    Sergey Lavrov, Pelosi nin Tayvan ziyaretini ABD nin Ukrayna yaklaşımına benzetti #1

    İHA'nın haberine göre; ziyaretin Washington'un Çin'i kızdırmak için kasıtlı bir girişimi olduğunu söyleyerek ABD'yi eleştiren Sergey Lavrov, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Ziyaret, ABD'nin dokunulmazlığını herkese kanıtlama arzusunu yansıtıyor"

    "Onları neyin harekete geçirdiği konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ancak Washington'ın Ukrayna'daki durumla ilgili aynı çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok.

    Bu ziyaret, ABD'nin dokunulmazlığını herkese kanıtlama arzusunu yansıtıyor. Bunun Çin için ne anlama geldiği çok iyi bilinirken, birdenbire böyle bir sıkıntı çıkarmak için başka bir neden göremiyorum."

    Sergey Lavrov, Pelosi nin Tayvan ziyaretini ABD nin Ukrayna yaklaşımına benzetti #2


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