Sergey Lavrov: Putin ile Zelensky arasında görüşme planı yok

Dünya Rusya-Ukrayna savaşında barış bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'yi ağırlamasından sonra gözler liderler seviyesinde ilk temasta.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BARIŞ İSTEMİYOR"

Lavrov, Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu bildirdi.

"GÖRÜŞME PLANI YOK"

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasındaki olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, yakın zamanda bir zirve planı olmadığını belirtti.

Lavrov, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelensky ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil.” dedi.