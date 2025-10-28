Sergey Lavrov: Putin-Trump zirvesi somut sonuçlara yol açmayacaksa olmamalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD ile havacılık sektöründe işbirliği yapmak istediklerini ve bunu Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmelerde teklif ettiklerini anlatarak, "Ancak yaptığımız görüşmelerde bunun Amerikalıların önceliği olmadığını hissediyoruz." şeklinde konuştu.

"SOMUT SONUÇLAR İÇİN GARANTİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Başkan Putin ile bir araya gelmek için Ukrayna ile ilgili anlaşma sağlanacağından emin olmak istediği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bizim de devlet başkanlarının görüşmesinin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyacımız var.

Sonuca varmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"BU TEKLİFLERİ ALASKA'DA DESTEKLEDİK"

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Putin ile Trump arasında ağustosta Alaska’da gerçekleşen zirve öncesi Rusya’yı ziyaret ettiğini ve Rus tarafına bazı tekliflerde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Bu teklifleri Alaska’da destekledik. Bu teklifler temelinde nihai anlaşmalara varmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu teyit ettik.

ABD’nin tarafımıza ilettiği ve baz aldığımız teklifleri onaylamasını bekliyoruz." diye konuştu.

BİR KEZ DAHA AVRUPA'YI ELEŞTİRDİ

Lavrov, Ukrayna’da uzun vadeli barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Trump’ın gerçekten Kiev yönetimine silah ve para akışının devam etmesi için koşulların yaratılması yerine sürdürülebilir bir barış istediğini umuyoruz.

Bu, Kiev’in Rusya’ya karşı savaşta Avrupalıların aracı olmasından ve bu yöndeki girişimlerden vazgeçmesi için lazım." dedi.