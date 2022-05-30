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    Sergey Lavrov, Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili söylentileri yalanladı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bu tür dedikoduları yayanların vicdanına bırakıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:41
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    Sergey Lavrov, Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili söylentileri yalanladı

    Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ciddi sağlık sorunları yaşadığı şeklinde iddialar ortaya atıldı.

    Söylentilere, özellikle İngiltere basınında geniş yer ayrıldı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in sağlık sorunlarına ilişkin iddiaları yalanladı.

    "Aklı başında birinin şüphelenebileceğini sanmıyorum"

    Lavrov, "Başkan Vladimir Putin her gün kamuoyu önüne çıkıyor. Onu televizyon ekranlarında görebilir, konuşmalarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

    Aklı başında birinin, bu adamda herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisinden şüphelenebileceğini sanmıyorum." dedi.

    "Yayanların vicdanına bırakıyorum"

    TF1 televizyonuna konuşan Lavrov, "Bu tür dedikoduları, yayanların vicdanına bırakıyorum." diye ekledi.

    İngiltere'de eski MI6 ajanı Christopher Steele, Sky News'e verdiği demeçte, "Putin'in ciddi bir hastalığa yakalandığı" şeklindeki iddiayı ortaya atmıştı.

    Sergey Lavrov, Vladimir Putin in sağlığıyla ilgili söylentileri yalanladı #1


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