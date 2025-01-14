Sergey Lavrov: Türkiye, Suriye'de 'sözde devlet' kurulmasına izin vermeyecek

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Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda, muhalifler başarılı ilerleyişleri ile 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

Şam'da da kontrolün muhaliflerin eline geçmesiyle birlikte Esad, ailesinin de yanına alarak Rusya'ya sığındı.

Bölgede yaşanan gelişmeler Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanırken, bazı terör örgütlerinin de yavaş yavaş sonu geliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden tamamen silinmesi noktasında Türkiye, kararlı bir duruş sergiliyor.

Bölgede yaşayan Kürt halkının, Suriye geçiş hükümeti tarafından haklarının korunması da isteniyor.

Ancak Türkiye, sık sık "terörle masaya oturulmaz" diyerek, terör örgütlerinin kürtlerle var olan kardeşliği de bozmasına müsaade etmiyor.

Türkiye, sınır güvenliğini korumak için bugüne kadar attığı başarılı adımlara, her an yenisini de ekleyebilir...

Bu kapsamda da son açıklama Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

"TÜRKİYE'NİN İZİN VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİK"

Suriye'de bulunan kürt varlığına dikkat çeken Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de 'sözde devlet' kurulmasına izin vermeyeceğini kürtlere söylediklerini bildirdi.

Lavrov, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Suriye Kürtlerine, Türkiye ve Irak'ın bölgede bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceğini ve Kürt sorununun tüm bölgenin parçalanmasına yol açabileceğini söyledik.

NE OLMUŞTU

Terör örgütü PKK/YPG, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; PKK/YPG, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Ayn el-Arab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.

Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.

Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.