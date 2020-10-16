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    Shakespeare'in Birinci Folyo'su, yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buldu

    İngiliz müzayede evi Christie's'te gerçekleştirilen açık artırmada, Shakespeare'in Birinci Folyo'su 9.98 milyon dolara satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 15:43
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    Shakespeare'in Birinci Folyo'su, yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buldu

    ABD'nin New York kentinde müzayede düzenlendi.

    İngiliz yazar ve oyuncu William Shakespeare'in nadir bulunan Birinci Folyo'su, açık artırmaya çıkarıldı.

    İngiliz müzayede evi Christie's'e telefonla bağlanan üç alıcı, eserin sahibi olabilmek için 6 dakikalık bir mücadeleye girişti.

    9.98 MİLYON DOLARLIK REKOR SATIŞ

    Shakespeare oyunlarının ilk derlemesinin orijinali olan Birinci Folyo, kitap satıcısı ve antikacı Stephan Loewentheil tarafından 9.98 milyon dolara satın alındı.

    Loewentheil, müzayedenin ardından yaptığı açıklamada, eseri "kitapların kutsal kasesi" diye niteledi.

    Shakespeare in Birinci Folyo su, yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buldu #1

    235 TANESİ GÜNÜMÜZE ULAŞTI

    CNN International'ın haberine göre, Birinci Folyo'nun yaklaşık 750 kopyası üretilmiş olmasına rağmen, günümüze sadece 235'i kaldı. Bunlardan sadece 56'sı tam olarak varlığını korurken, neredeyse tamamı ABD ve İngiltere'deki kurumlarda bulunuyor.

    BEŞ TAM NÜSHADAN BİRİ

    Christie's, söz konusu nüshanın, özel kişilerin elinde bulunan beş tam nüshadan biri olduğunu bildirdi.

    Aralarında "Macbeth" ve "Twelfth Night"ın da (12. Gece) bulunduğu daha önce basılmamış 18 oyun içeren Birinci Folyo, İngiliz dilindeki en önemli edebiyat koleksiyonları arasında kabul ediliyor.

    Shakespeare in Birinci Folyo su, yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buldu #2

    Shakespeare in Birinci Folyo su, yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buldu #3

    Shakespeare in Birinci Folyo su, yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buldu #4

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