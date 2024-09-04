Shakira, İspanya'nın kamu yönetiminin 'Maço' olduğunu söyledi Ünlü şarkıcı Shakira, vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan davada verilen ceza ödemesi anlaşmasını 'suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım" diyerek ispanya hükümetinin kamu yönetimini maço bulduğunu söyledi.

AA

Yıllara meydan okuyan fiziği ve eşsiz sesiyle dünyayı kasıp kavuran Kolombiyalı şarkıcı Shakira, uzun süredir şarkılarıyla değil davalarıyla gündemdeydi.

Hakkında açılan 'vergi kaçırma' davaları sonrası uzun bir yargı sürecinden geçen Shakira, sessizliğini bozarak bu süreçte yaşadıklarını anlatmaya karar verdi.

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Yaşadığı süreci, bir mektupla anlatan ünlü şarkıcı, mektubunu bir gazeteye göndererek paylaşılmasını sağladı.

Shakira, kendisine verilen ceza sonrası İspanya maliyesi ile yaptığı anlaşmayı "Korktuğumdan ya da suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım." diye açıkladı.

"GEREKÇELERİMİ DİNLEMEK YERİNE BENİ KAZIĞA VURDULAR"

Shakira, 2023'te, hiçbir ayrıntı kaçırmadan tüm üzüntüsünü yayımlamak için sabırsızlanan medya ve kameralarla çevrili bir hayat yaşadığını ve insanların kaçırılmayacak bir gösteri gibi kendi özel hayatını izlediğini ifade etti.

İspanya kamu kurumlarına tepki gösteren Shakira, "Fakat en sinir bozucu şey, bir devlet kurumunun gerekçelerimi dinlemek yerine beni kamuoyu önünde kazığa vurmakla daha fazla ilgilendiğini görmek oldu. Sanırım artık bunları açıklamanın zamanı geldi. Vatandaşların hizmeti için kurulmuş bir kurum, tüm gücünü ve kaynaklarını, kendisine uygun olanı kaprisli bir şekilde suçlu ilan etmek için kullanmamalı." ifadelerini kullandı.

İSPANYA KAMU YÖNETİMİNİ MAÇOLUKLA SUÇLADI

Shakira, suçlamaları yönelten İspanya maliyesini ve yasal süreci yürüten kamu yönetimini "maçolukla" suçladı.

Shakira, İspanya'ya her gelişinde "Bu cinsiyetçi önyargı ile mücadele etmek zorunda kaldığını" ileri süren Shakira, "Eğer benim yerimde Amerikalı bir erkek şarkıcı olsaydı ve İspanyol bir kadına aşık olup, düzenli olarak onu ziyaret etseydi Vergi Dairesinin aynı şekilde hareket edeceğine inanmakta zorlanırdım." dedi.

Kolombiyalı şarkıcı, toplum farklı düşünse de devlet bürokrasisinin bazı kesimlerinde maçoluğun varlığını sürdürdüğünü savundu.

"ÇOCUKÇA BİR HİKAYE"

İspanya Maliyesinin kendisiyle ilgili suçlamalarda "çocukça ve ahlaki bir hikaye" ortaya attığını iddia eden Shakira, maliyenin "kurallara uymayanları cezalandırmaktan daha çok kendisine göre inandığı bir güvenilirliği yeniden inşa etmek için cadı avına çıktığını" belirtti.

"Vermem gerekenden çok daha fazlasını ödedim. Gönüllü olarak ödediğim tüm tutarlar ve haksız cezalar da eklenirse, İspanya devletinin o yıllardaki tüm kazancımdan daha fazla bir meblağ aldığı görülecektir." diyen Shakira, her şeye rağmen İspanya'ya ve İspanyol halkına büyük bir sevgi duyduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Bir dönem eski futbolcu Gerard Pique ile birliktelik yaşayan ve bu ilişkiden çocukları olan Shakira, 2012-2014 yılları arasında yaşadığı İspanya'da, Maliye'den 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

Suçlamaları birçok kez yalanlayan açıklamalar yapan Shakira, soruşturmanın uzayıp hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasının da istendiği dava sürecine geçildiği 2023 yılında, anlaşma yoluna giderek 7,3 milyon avroluk ceza ödemeyi kabul etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)