Trump’a İran brifingi: CENTCOM yeni saldırı senaryolarını sunacak

Washington kaynaklı haberlere göre, ABD yönetimi, İran’a yönelik askeri ve stratejik seçenekleri yeniden masaya yatırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, CENTCOM Komutanı Brad Cooper tarafından hazırlanacak yeni planlar hakkında bilgilendirileceği öne sürüldü.

KISA VE GÜÇLÜ SALDIRI SEÇENEĞİ

ABD basınına konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından hazırlanan planlar arasında İran’a yönelik “kısa süreli ancak etkili” bir saldırı senaryosu bulunuyor.

Bu planın, özellikle altyapı hedeflerini kapsayabilecek şekilde tasarlandığı ve müzakerelerde tıkanan süreci yeniden başlatmayı amaçladığı iddia edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI SENARYOSU

Brifingde ele alınması beklenen başlıklardan birinin de Hürmüz Boğazı olduğu ifade ediliyor.

Planlar arasında Boğaz'ın belirli bir bölümünün kontrol altına alınarak ticari gemi trafiğinin yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik askeri seçeneklerin yer aldığı belirtiliyor.

ÖZEL KUVVET OPERASYONU İHTİMALİ

Haberlere göre, gündeme gelebilecek bir diğer seçenek ise İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını hedef alan özel kuvvet operasyonu.

Bu tür bir adımın, nükleer kapasiteyi doğrudan etkileyebilecek stratejik bir hamle olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

KARA OPERASYONU DA MASADA

Kaynaklardan biri, olası bir askeri harekâtın yalnızca hava ve deniz unsurlarıyla sınırlı kalmayabileceğini, kara birliklerinin de operasyona dahil edilebileceğini öne sürdü. Bu durum, senaryonun kapsamının oldukça geniş tutulduğuna işaret ediyor.

ABLUKA ÖNCELİKLİ SEÇENEK

Öte yandan, Donald Trump’ın mevcut aşamada ablukayı başlıca baskı unsuru olarak gördüğü, ancak İran’ın geri adım atmaması halinde askeri seçeneğin devreye alınabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca İran’ın böyle bir ablukaya karşılık olarak bölgedeki ABD unsurlarına yönelik askeri karşılık verebileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ BRİFİNG TARTIŞMA YARATMIŞTI

Haberde, Brad Cooper’ın daha önce 26 Şubat’ta benzer bir brifing sunduğu ve bu sunumun ABD’nin bölgedeki askeri kararlarında etkili olmuş olabileceği iddialarına da yer verildi.

Söz konusu gelişmeler, Orta Doğu’daki dengeleri yeniden hareketlendirebilecek nitelikte görülüyor. Olası adımların hem diplomatik hem de askeri sonuçlarının yakından takip edilmesi bekleniyor.