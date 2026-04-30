Alçak Dünya Yörüngesi nedir, çökecek mi? Çökerse ne olur?

Alçak Dünya Yörüngesi, Dünya yüzeyinden yaklaşık 160 kilometre ile 2.000 kilometre arasında uzanan ve uyduların en yoğun şekilde konumlandığı uzay bölgesidir.

Bu bölge, düşük gecikme süresi ve yüksek veri iletim kapasitesi sayesinde özellikle iletişim ve gözlem uyduları için kritik bir öneme sahiptir.

Modern internet altyapısının önemli bir bölümü artık bu yörüngeye taşınmış durumdadır.

Uluslararası Uzay İstasyonu, İnternet uyduları (örneğin SpaceX’in Starlink ağı), Gözlem, hava durumu ve askeri uydular gibi...

Ancak bu avantajlar, beraberinde ciddi bir yoğunluk sorununu da getirdi.

Yörüngede faaliyet gösteren uydu sayısı arttıkça, güvenli hareket alanı daralmakta ve çarpışma riskleri geometrik olarak büyümekte.

Bu durum, sistemin sürdürülebilirliği konusunda bilim dünyasında giderek artan bir endişeye yol açmaktadır.

ÇÖKECEK Mİ

British Columbia Üniversitesi ve Princeton University araştırmacılarının geliştirdiği “CRASH Saati” (Çarpışma Gerçekleşmesi ve Önemli Zarar Saati), yörüngedeki kırılganlığı ölçmek için kullanılan yeni bir metrik olarak dikkat çekiyor.

Bu ölçüme göre, uydu operatörlerinin herhangi bir nedenle kaçınma manevrası gerçekleştirememesi durumunda, yıkıcı bir çarpışmanın meydana gelme süresi 2025 verilerine göre yalnızca 2,8 gün olarak hesaplanıyor.

Oysa bu süre 2018 yılında 164 gün seviyesindeydi. Aradaki fark, yörüngedeki riskin ne kadar hızlı arttığını açıkça ortaya koyuyor.

ÇÖKERSE NE OLUR

Çökmesi fiziksel bir çöküş değil, kullanılamaz hale gelmesi demektir.

Çarpışmalar sonucu aktif uydular parçalanabilir

İnsanlı görevler (ISS gibi) ciddi risk altına girer. Roketlerin güvenli geçişi zorlaşır.

Starlink gibi sistemler etkilenir; GPS, hava durumu ve iletişim hizmetlerinde aksama olur.