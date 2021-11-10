Şi Cinping: ABD ile iş birliğine hazırız

Çin Devlet Başkanı Şi, Washington ile bölgesel ve küresel konularda birlikte hareket etmeye açık olduğunu söyledi.

Çin, ABD ile gerilen ilişkilerde yumuşama sinyali verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği çevrimiçi toplantı öncesi iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

ÇİN'DEN ABD'YE MESAJ

Şi, mesajını salı günü Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang tarafından Washington'daki ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesinin akşam yemeğinde okunan mektup üzerinden gönderdi.

BIDEN'A BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULARDA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Mektupta, Şi'nin "Çin'in bölgesel ve küresel konularda ABD ile iş birliğine hazır olduğunu" söylediği kaydedildi.

Biden-Şi görüşmesine dair henüz net bir tarih yok, ancak konuyla ilgili bir yetkili gelecek haftayı işaret etti.