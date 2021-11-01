- Haberler
- Dünya Haberleri
- Şi Cinping'den iklim değişikliğiyle mücadele mesajı
Şi Cinping'den iklim değişikliğiyle mücadele mesajı
- AA
- 01.11.2021 - 09:19
- Güncelleme : 01.11.2021 - 09:43
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne canlı video bağlantısı ile katıldı.
Şi, yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin iklim konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek olması gerektiğini vurguladı.
ÇEVREYLE UYUMLU TEKNOLOJİ ÇAĞRISI
G20 ülkelerinin çevreyle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortak ama farklılaşmış sorumluluk anlayışı çerçevesinde uygulanması çağrısında bulundu.
KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASI KONUSU
Şi, gelişmiş ülkelerin karbon emisyonunu azaltma konusunda örnek olması, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve kapasite inşasını konusunda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.
ÇİN'İN 2030 HEDEFİ
Çin Devlet Başkanı'nın sözlerinin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın başladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.
Çin hükümeti, 14'üncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor.
Ülke, 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.