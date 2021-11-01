Şi Cinping'den iklim değişikliğiyle mücadele mesajı

Asya ülkesinin lideri, iklim değişikliği ve enerji sorunları konusunda somut adımlar atılması çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne canlı video bağlantısı ile katıldı.

Şi, yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin iklim konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek olması gerektiğini vurguladı.

ÇEVREYLE UYUMLU TEKNOLOJİ ÇAĞRISI

G20 ülkelerinin çevreyle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortak ama farklılaşmış sorumluluk anlayışı çerçevesinde uygulanması çağrısında bulundu.

KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASI KONUSU

Şi, gelişmiş ülkelerin karbon emisyonunu azaltma konusunda örnek olması, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve kapasite inşasını konusunda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇİN'İN 2030 HEDEFİ

Çin Devlet Başkanı'nın sözlerinin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın başladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Çin hükümeti, 14'üncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor.

Ülke, 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.