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    Şi Cinping'in Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

    Çinli lider, Riyad'da düzenlenecek iki zirveye katılacak. Suudi Arabistan, "Tüm alanlarda ortak ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
    • 07.12.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:28
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    Şi Cinping'in Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 günlük resmi temas kapsamında Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

    Şi'nin temasları, 7-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Şi'nin Suudi Arabistan programı

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi, başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Çinli liderin, Kral Salman Bin Abdülaziz'in davetiyle ülkeyi ziyaret edeceği doğrulanırken, iki zirve toplantısının, "tüm alanlarda ortak ilişkileri geliştirmeyi, kalkınma ve iş birliği olanaklarını geliştirmenin yollarını ele almayı amaçladığı" kaydedildi.

    2016 ve 2019 temasları

    Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.

    Şi'nin ziyaretinin, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilimlerin olduğu, küresel stratejisinde ağırlığı Asya-Pasifik'e kaydıran Washigton'ın odağını Orta Doğu'dan çevirdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

    Petrol üretimini azaltma kararı gerilime neden oldu

    ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yılın başındaki Riyad'a yaptığı ziyaret, ilişkilerinde beklenen olumlu havayı sağlayamamış, iki ülke en son Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki "OPEC+" mekanizmasının 5 Kasım'da petrol üretimini azaltma kararı alması nedeniyle ihtilafa düşmüştü.

    Şi Cinping in Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu #1

    Çin'in gözü, ekonomik ve siyasi güç boşluğunda

    AA'nın haberine göre, ABD Kongresi, petrol fiyatlarını yükseltmeye yönelik bu adıma karşılık Suudi Arabistan'a silah satışının bir yıllığına askıya alınması çağrısı yapmıştı.

    Öte yandan Çin'in, ABD'nin ilgisinin Orta Doğu'dan kaymasıyla ortaya çıkacak ekonomik ve siyasi güç boşluğunu doldurabilecek bir aktör olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

    Kuşak ve Yol Girişimi

    Pekin, son yıllarda Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bölgede çok sayıda altyapı ve ulaştırma projesi yürütürken, enerji kaynaklarına ilgisi artmış durumda.

    2004'te Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ile başlayan çok taraflı diyaloğun bu yıl ilk kez düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Ülkeleri Zirvesi ile yeni bir boyuta taşınacağı öngörülüyor.


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