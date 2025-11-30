Sibirya’da eksi 30 derecede 'halo' olayı izlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşünce, aşırı soğuk, buz kristallerinin havada asılı kalması için elverişli bir ortam oluşturdu ve doğa olayı "halo" görüldü.

Güneş veya ay ışığının kristallerden kırılıp yansımasıyla oluşan ışıklı halkalar şeklindeki optik doğa olayı “halo” bu yıl da kendisini göstermiş oldu.

Halo’lar, ışığın atmosferde asılı duran buz kristallerinden kırılması ya da yansımasıyla ortaya çıkan halkalar, yaylar veya lekeler şeklinde tanımlanıyor. Bu kristaller genellikle yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunurken, dondurucu hava koşullarında alçak seviyelerde de oluşabiliyor.

HALO NEDİR?

Halo, bir ışık kaynağının etrafında ikinci bir parıltı şeklinde beliren optik bir atmosfer olayıdır. En sık güneş ve ay çevresinde görülse de, sokak lambası gibi güçlü ışık kaynaklarının etrafında da ortaya çıkabilir.

Işık, buz kristallerinin yüzeyinden kırılıp yansıdığı için beyaz halkalar veya hafif renkli yaylar oluşabilir.

NEDEN SOĞUK HAVADA OLUŞUYOR?

Aşırı soğuk havalarda atmosferdeki su buharı, doğrudan buz kristallerine dönüşebilir. Özellikle Sibirya gibi dondurucu sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde bu kristaller havada asılı kalır. Bu durum da halo oluşumu için gerekli ortamı sağlar.