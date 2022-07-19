Birçok ülkede yüksek düzeylerde seyreden sıcaklıklar, peş peşe uyarıları beraberinde getirdi. Rekorların kırıldığı Avrupa'da 'sıcaklık kıyameti' şeklinde yorumlar yapıldı.

Avrupa'da son günlerde kayıtlara geçen sıcak hava, yıkıcı orman yangınlarını tetikledi.

Kıtanın güneyinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, bu kez kuzeye doğru ilerlerken, Batı Avrupa daha da bunaltıcı sıcaklıklarla karşı karşıya.

Avrupa'da alarm verildi

İspanya'nın kuzeyinde pazartesi günü termometreler 43 santigrat dereceyi gösterdi.

Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'daki orman yangınları, binlerce insanı evlerini terk etmeye zorladı.

Sıcak hava dalgası, Avrupa'da kuzeye doğru ilerliyor VİDEO

Temmuz ayı rekoru

İspanya ve Portekiz'de son günlerde sıcaklıklar nedeniyle 1000'den fazla ölüm yaşandı.

Portekiz'de sıcaklıklar, geçtiğimiz perşembe günü 47 derece ulaştı. Bu da temmuz ayı rekoru anlamına geliyor.

Fransa'da 'sıcaklık kıyameti'

Ülkenin çoğu, ulusal meteoroloji ofisi IPMA tarafından yüksek yangın tehlikesi altındaki kategoriye alındı.

Uzmanlar, Fransa'nın bazı bölgelerinin "sıcaklık kıyameti" ile karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Belçika ve Almanya tehdit altında

Ulusal Hava Durumu Ofisi, Fransa'nın bazı bölgelerinin en sıcak günlerini gördüğünü, batıdaki Nantes kentinde sıcaklığın 42 derece olarak kaydedildiğini aktardı.

Hava durumu tahmincileri, Belçika ve Almanya'da önümüzdeki günlerde 40 derece civarında seyreden sıcaklıkların görülmesinin beklendiğine dikkati çekti.

İngiltere'de 42 derece sıcaklık bekleniyor

Diğer taraftan İngiltere meteoroloji servisi Met, ülkede hava sıcaklığının bugün 42 dereceye ulaşmasının beklendiğini ve böylece en sıcak günün yaşanmasının tahmin edildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, nehirlerde ve göllerde sıcaktan kaçmaya çalışırken en az dört kişi boğuldu.

Yetkililer, İngiliz vatandaşları için "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı. Özellikle Londra, Manchester ve York arasında uzanan bölge için uyarıların sıklığı artırıldı.

Hollanda'da sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor

Hollanda'da pazartesi günü, yılın şimdiye kadarki en sıcak günü kaydedildi. Güneybatıdaki Westdorpe kasabasında sıcaklık 33.6 dereceye ulaştı.

Salı günü daha sıcak olması beklenirken, sıcaklıkların Hollanda'nın güney ve orta bölgelerinde 39 dereceyi geçeceği öngörülüyor.