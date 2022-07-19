Petrol
106.8
0.50%
Euro
17.9544
1.36%
Dolar
17.5579
0.72%
Altın
964.59
0.52%
Borsa
2464
0.50%
Bitcoin
381.300
-0.94%
BTXN Coin
7.40
1.78%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Sıcak hava dalgası, Avrupa'da kuzeye doğru ilerliyor

    Birçok ülkede yüksek düzeylerde seyreden sıcaklıklar, peş peşe uyarıları beraberinde getirdi. Rekorların kırıldığı Avrupa'da 'sıcaklık kıyameti' şeklinde yorumlar yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sıcak hava dalgası, Avrupa'da kuzeye doğru ilerliyor

    Avrupa'da son günlerde kayıtlara geçen sıcak hava, yıkıcı orman yangınlarını tetikledi.

    Kıtanın güneyinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, bu kez kuzeye doğru ilerlerken, Batı Avrupa daha da bunaltıcı sıcaklıklarla karşı karşıya.

    Avrupa'da alarm verildi

    İspanya'nın kuzeyinde pazartesi günü termometreler 43 santigrat dereceyi gösterdi.

    Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'daki orman yangınları, binlerce insanı evlerini terk etmeye zorladı.

    Sıcak hava dalgası, Avrupa'da kuzeye doğru ilerliyor VİDEO

    Temmuz ayı rekoru

    İspanya ve Portekiz'de son günlerde sıcaklıklar nedeniyle 1000'den fazla ölüm yaşandı.

    Portekiz'de sıcaklıklar, geçtiğimiz perşembe günü 47 derece ulaştı. Bu da temmuz ayı rekoru anlamına geliyor.

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #1

    Fransa'da 'sıcaklık kıyameti'

    Ülkenin çoğu, ulusal meteoroloji ofisi IPMA tarafından yüksek yangın tehlikesi altındaki kategoriye alındı.

    Uzmanlar, Fransa'nın bazı bölgelerinin "sıcaklık kıyameti" ile karşı karşıya olduğunu söylüyor.

    Belçika ve Almanya tehdit altında

    Ulusal Hava Durumu Ofisi, Fransa'nın bazı bölgelerinin en sıcak günlerini gördüğünü, batıdaki Nantes kentinde sıcaklığın 42 derece olarak kaydedildiğini aktardı.

    Hava durumu tahmincileri, Belçika ve Almanya'da önümüzdeki günlerde 40 derece civarında seyreden sıcaklıkların görülmesinin beklendiğine dikkati çekti.

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #2

    İngiltere'de 42 derece sıcaklık bekleniyor

    Diğer taraftan İngiltere meteoroloji servisi Met, ülkede hava sıcaklığının bugün 42 dereceye ulaşmasının beklendiğini ve böylece en sıcak günün yaşanmasının tahmin edildiğini açıkladı.

    BBC'nin haberine göre, nehirlerde ve göllerde sıcaktan kaçmaya çalışırken en az dört kişi boğuldu.

    Yetkililer, İngiliz vatandaşları için "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı. Özellikle Londra, Manchester ve York arasında uzanan bölge için uyarıların sıklığı artırıldı.

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #3

    Hollanda'da sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor

    Hollanda'da pazartesi günü, yılın şimdiye kadarki en sıcak günü kaydedildi. Güneybatıdaki Westdorpe kasabasında sıcaklık 33.6 dereceye ulaştı.

    Salı günü daha sıcak olması beklenirken, sıcaklıkların Hollanda'nın güney ve orta bölgelerinde 39 dereceyi geçeceği öngörülüyor.

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #4

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #5

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #6

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #7

    Sıcak hava dalgası, Avrupa da kuzeye doğru ilerliyor #8


    İlginizi Çekebilir

    Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid ile temasta
    Transfer dosyası

    Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid ile temasta

    Pamukluk Barajı su tutmaya başladı
    Gündem

    Pamukluk Barajı su tutmaya başladı

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir