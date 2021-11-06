Sierra Leone'de akaryakıt tankeri patladı

Başkent Freetown'da yaşanan kaza, faciayı beraberinde getirdi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, patlama sonucu 99 can kaybı yaşandı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, patlamayla sarsıldı.

Başkent Freetown'da bir yakıt tankeri, çarpışmanın ardından patladı.

CAN KAYBI 99'A YÜKSELDİ

Patlamada daha önce en az 91 olarak açıklanan can kaybı 99'a yükselirken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Freetown'daki merkezi eyalet morgunun müdürü, patlamanın ardından kendilerine cesetlerin ulaştığını söyledi.

SIZAN YAKITI TOPLAMAK İSTEDİLER

Sağlık Bakan Yardımcısı Amara Jambai, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Kurbanlar arasında, patlayan araçtan sızan yakıtı toplamak için olay yerine akın eden insanların da bulunduğu kaydedildi.

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"ÇOK CAN KAYBIMIZ VAR"

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Brima Bureh Sesay, "Çok can kaybımız var, yanmış cesetler... Korkunç bir kaza." ifadesini kullandı.

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en derin taziyelerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.

Bio, patlamadan etkilenen aileleri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.