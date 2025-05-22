Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail hükümeti Gazze'de etnik temizlik yapıyor

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya platformu üzerinden, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'ye yönelik insani yardımlara ilişkin paylaşımını değerlendirdi

"İSRAİL HÜKÜMETİ, GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR"

İsrail'i Gazze'de etnik temizlik yapmakla suçlayan Boric, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, Gazze'de etnik temizlik yapıyor. Bu öyle bir boyuta ulaştı ki önümüzdeki saatlerde binlerce çocuk ölebilir çünkü İsrail, insani yardımların girişine izin vermiyor. Bunu gerçekleştirenler ve buna göz yumanlar savaş suçlularıdır ve insanlık tarafından bir şekilde yargılanacaklardır. Şili, tarafı olduğu tüm platformlarda bu barbarlığa bir son verilmesi için gerekli baskıyı yapmaktadır."