Şili'de 1 Mayıs gösterilerinde olaylar çıktı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da koronavirüs salgını önlemlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride 57 kişi gözaltına alındı.

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların başlıca toplanma yeri İtalya Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle çeşitli sendikaların çağrısıyla koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen gösteri düzenlendi.

57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösteride aralarında 9 Mayıs'a kadar zorunlu karantinada kalması gereken ve koronavirüs tespit edilen bir kişinin de olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan toplanma yasağı kararına uyulmaması nedeniyle 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan ülkenin çeşitli yerlerinde de 1 Mayıs nedeniyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle birçok kişi gözaltına alındı.

ŞİLİ'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Nüfusu 18 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Şili'de şu ana kadar 17 bin 8 kişide görülen koronavirüs nedeniyle 234 kişi hayatını kaybetti.