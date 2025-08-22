Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Şili'nin güneyindeki depremin merkez üssünün Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.
TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ
Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.
Sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verildi.