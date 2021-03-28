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    Şili'de AVM'ye giren hırsızlar kamerada

    AVM’nin içindeki kuyumcuyu basarak balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunan 7 hırsızdan 2'si gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 09:43
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    Şili'de AVM'ye giren hırsızlar kamerada

    Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan bir AVM'deki bir kuyumcuya giren 7 hırsız, ellerinde taşıdıkları balyoz ve silahlarla iş yeri sahibini tehdit etti.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    POLİSLERLE ÇATIŞIP KAÇTILAR

    Hırsızların ateş açması sonucu arbede yaşanırken, olayda bir polis memuru yaralandı. Hırsızlar, soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca AVM’nin yakınlarındaki araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Zanlıların kaçtığı aracın çalıntı olduğu bildirilirken, şu ana kadar 2 hırsızın yakalandığı açıklandı. Öte yandan soygun girişimi ise AVM'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Şili'de AVM'ye giren hırsızlar kamerada VİDEO

    Şili de AVM ye giren hırsızlar kamerada #1

    Şili de AVM ye giren hırsızlar kamerada #2

    Şili de AVM ye giren hırsızlar kamerada #3

    Şili de AVM ye giren hırsızlar kamerada #4

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