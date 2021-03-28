AVM’nin içindeki kuyumcuyu basarak balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunan 7 hırsızdan 2'si gözaltına alındı.

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan bir AVM'deki bir kuyumcuya giren 7 hırsız, ellerinde taşıdıkları balyoz ve silahlarla iş yeri sahibini tehdit etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSLERLE ÇATIŞIP KAÇTILAR

Hırsızların ateş açması sonucu arbede yaşanırken, olayda bir polis memuru yaralandı. Hırsızlar, soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca AVM’nin yakınlarındaki araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zanlıların kaçtığı aracın çalıntı olduğu bildirilirken, şu ana kadar 2 hırsızın yakalandığı açıklandı. Öte yandan soygun girişimi ise AVM'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Şili'de AVM'ye giren hırsızlar kamerada VİDEO