Koronavirüs aşısı üreten firma, üretimin Türkiye'de de yapılması için lisans verildiğini bildirdi.

Çin merkezli Sinovac şirketi, geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimi için Türkiye'ye lisans verdi.

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Bloomberg'le mülakatında, 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdiklerini söyledi.

Yin, söz konusu ülkeleri Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır olarak açıkladı.

SİNOVAC'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili konuşan Yin, "Şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük zorluk, talebi nasıl karşılayacağımız oldu. Brezilya ve Endonezya'ya yaklaşık 50 milyon doz aşı sağladık. Türkiye'ye yaklaşık 20 milyon doz aşı gönderdik. Bu da onların nüfusunun yüzde 20'sine tekabül ediyor ancak yeterli değil." dedi.

Çinli yetkili, "Aşıyı üretmeleri için 5 ülkeye lisans verdik. Bunlar Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır." şeklinde konuştu.

Sinovac: Türkiye'ye koronavirüs aşısı üretme lisansı verdik ViDEO

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Lisans sayesinde Sinovac'ın aşısı Türkiye sınırları içerisinde üretilebilecek. Daha önce Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferini de içeren anlaşma imzalanmıştı.

Aşı tedarikine değinen Yin, Türkiye, Endonezya ve Brezilya'ya nüfuslarının yüzde 20'sini aşılamayı sağlayabilecek aşı gönderdiklerini belirterek, ancak bunun yetersiz olduğunu bildirdi.

Çinli yetkili, bu yüzden aşı üretimi konusunda lisanslamayı devreye aldıklarını kaydetti.

AŞI ANLAŞMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ayın ilk günlerinde yaptığı açıklamada, yeni sözleşmeler ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasiteyi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceklerini söylemişti.

Koca, "Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." bilgisini paylaşmıştı.