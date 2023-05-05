Sırbistan’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı Önce okul, sonra da bir yerleşim yeri... Sırbistan, 2 gün arayla 17 kişiyi kurban verdi. Silahlı saldırılar sonrası harekete geçen Sırbistan İçişleri Bakanlığı, dünkü vahşetin sorumlusunun gözaltına alındığını duyurdu.

DHA

Sırbistan’da son birkaç gündür yaşananlar, akıllara durgunluk veriyor...

Başkent Belgrad’da çarşamba günü bir ilkokula silahıyla giren öğrenci, 8’i çocuk 9 kişiyi öldürdü.

Daha onun şoku yaşanırken, bu kez de başkentin güneyindeki küçük yerleşim yerinde silahlı saldırı oldu.

Halkın üzerine ateş açtı

Erkek bir saldırgan, hareket eden araçtan halkın üstüne ateş açtı.

Bu saldırıda da 8 kişi can verdi.

14 kişinin yaralandığı saldırıda, zanlının otomatik silah kullandığı öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, olay sonrasında kaçan şüphelinin, polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada “8 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan zanlı gözaltında. İçişleri Bakanlığı güçleri, kapsamlı aramaların ardından 21 yaşındaki U.B.'yi Kragujevac civarında gözaltına aldı.” denildi.

Öte yandan yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.