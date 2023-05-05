Sırbistan’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Sırbistan’da son birkaç gündür yaşananlar, akıllara durgunluk veriyor...
Başkent Belgrad’da çarşamba günü bir ilkokula silahıyla giren öğrenci, 8’i çocuk 9 kişiyi öldürdü.
Daha onun şoku yaşanırken, bu kez de başkentin güneyindeki küçük yerleşim yerinde silahlı saldırı oldu.
Halkın üzerine ateş açtı
Erkek bir saldırgan, hareket eden araçtan halkın üstüne ateş açtı.
Bu saldırıda da 8 kişi can verdi.
14 kişinin yaralandığı saldırıda, zanlının otomatik silah kullandığı öğrenildi.
Saldırgan yakalandı
Sırbistan İçişleri Bakanlığı, olay sonrasında kaçan şüphelinin, polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada “8 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan zanlı gözaltında. İçişleri Bakanlığı güçleri, kapsamlı aramaların ardından 21 yaşındaki U.B.'yi Kragujevac civarında gözaltına aldı.” denildi.
Öte yandan yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.