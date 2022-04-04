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    Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı

    Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile kazandığını açıkladı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 06:36
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    Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı

    Sırbistan’da dün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

    RAKİPLERİNE FARK ATTI

    Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos’un yüzde 17,7, Milos Jovanovic’in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski’nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic’in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

    Sırbistan da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı #1

    OYLARIN YÜZDE 44'ÜNÜ ALDI

    "Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

    Vucic,"Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı.

    Sırbistan da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı #2

    Sırbistan da cumhurbaşkanlığı seçimini Vucic kazandı #3


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