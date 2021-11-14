Sisam sakinlerinden Miçotakis'e mektup: Siz hangi Samos'a gittiniz

Ada sakinleri, mektuplarından Yunan Başbakan'a tepki gösterdi. Mektupta, 9 aylık hamile kadının Türkiye itilmesi örneğine dikkat çekildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel arasında yaşanan gerilimin ardından Sisam Adası'ndaki sığınmacılar yeniden gündeme geldi.

Sisam (Samos) Açık Platformu, Ada'da sığınmacıların hukuka aykırı olarak geri itildiğine dair çok sayıda olaya şahit olunduğunu açıkladı.

ADA SAKİNLERİNDEN MİÇOTAKİS'E SORU

Sisam Adası'nın yerli ve yabancı sakinlerinden oluşan Platform, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yazdıkları "Siz hangi Samos'a gittiniz?" başlıklı açık bir mektubu sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

"GÖÇMENLER TEHLİKEYE TERK EDİLDİ"

Sığınmacıları taşıyan bir teknenin, 1 Nisan 2020'de Murtia Sahili'ne ulaştığını, bölgede bulunan Sisamlıların bu sığınmacıları gördüğü belirtilen mektupta, "Bir gün sonra, aynı göçmenler motoru olmayan şişme kurtarma botları içerisinde tehlikeye terk edilmiş bir şekilde Türkiye sularında bulunuyordu." ifadesi yer aldı.

Mektupta, benzer bir olayın Ada'daki Kalithea köyüne ulaşan ve yardım isteyen sığınmacıların da başına geldiği, aynı gece bu sığınmacıların kontrolsüz botlarda Türkiye sularında bulunduğu ileri sürüldü.

"9 AYLIK HAMİLE KADIN TÜRKİYE'YE İTİLDİ"

Ege'de sığınmacıların Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiğine ilişkin örneklerin sıralandığı mektupta, hamile bir sığınmacı için "9 aylık hamile kadın (Ada'ya) vardığında saklanacak fırsat bulamamışken, güvenlik birimleri kendisini kaçırarak, şişme botla Türkiye'ye itti ve bu kişi Türk Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonun hemen ardından doğum yaptı.

"BİRİLERİ TALİMAT VERDİ"

Birileri doğum yapmak üzere olan bir kadını kontrolsüz bir bota koyarak denizin ortasında bıraktı. Birileri bunun yapılması için talimat verdi ve birileri bunu örtbas ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"NEDEN RESMİ KAYITLARDA BULUNMUYOR" SORUSU

Mektupta, Sisam Adası'na ulaşan sığınmacılara ait resmi rakamların doğruluğu da sorgulanırken, "Yunan kara sularında tespit edilen, sığınmacı taşıyan teknelere ne gibi işlemler uygulanıyor? Gelen kişilerin kayıtları yapılmak üzere güvenli bir noktaya sevk edildiklerini teyit edebilir misiniz? Bu neden resmi kayıtlarda bulunmuyor?" soruları da yöneltildi.

HOLLANDALI GAZETECİDEN MİÇOTAKİS'E SUÇLAMA

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in, 9 Kasım’daki basın toplantısında Miçotakis'e "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılayın" şeklindeki sözlerini yöneltmişti.

Başbakan Miçotakis, Sisam'da yeni açılan göçmen kampına işaret ederek Beugel'e "Siz hiç Sisam'a gittiniz mi?" diye sormuş, Beugel'in kendisine verdiği "evet" cevabına sinirlenerek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz." demişti.

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