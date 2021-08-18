Sisi, İsrail Başbakanı Bennett'i Mısır'a davet etti

İsrail'de Başbakan Bennett ile görüşen İstihbarat Başkanı Kamil, Sisi'nin Kahire davetini iletti.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kudüs'te bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in Kamil ile bir araya geldiği görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

İSRAİL-MISIR İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞTÜLER

Görüşmede, Bennett ve Kamil'in, İsrail-Mısır ilişkilerinin diplomatik, güvenlik ve ekonomik yönleri ile Kahire yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumuna ilişkin arabuluculuğunu ele aldıkları ifade edildi.

SİSİ, BENNETT'İ MISIR'A DAVET ETİ

Kamil'in, Cumhurbaşkanı Sisi adına İsrail Başbakanı Bennett'i gelecek haftalarda resmi ziyaret kapsamında Mısır'a davet ettiği kaydedildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen Kamil'in, akşam saatlerinde de Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor. Mısır; İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında mayıs ayında sağlanan ateşkeste ara bulucu rolü oynamıştı.