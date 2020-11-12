Sisi, koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarını önceliyor

Test kitlerinde yetersizlik yaşandığı ve sağlık sisteminin zorlandığı ülkede, Sisi'nin öncelikleri tepki çekiyor.

Koronavirüs salgınında zor günler geçiren Mısır'da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin farklı bir gündemi bulunuyor.

Doktorların koruyucu ekipmanlardan yoksun olduğu ve bir maske ile 24 saat çalışmak zorunda kaldıkları ülkede Sisi yönetimi, savaş gemileri ve uçaklarını da içeren 12 milyar dolarlık sipariş verdi.

TEST KİTLERİ YETERSİZ

ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberinde, koronavirüs salgınında Arap dünyasında en fazla ölüm oranının görüldüğü Mısır’da test kitlerinde yetersizlik yaşandığı belirtildi.

Haberde, sipariş verilen silahların hava ve deniz kuvvetleri için olduğuna dair kısa bilginin dışında ayrıntıya yer verilmedi.

SAVAŞ UÇAKLARINA VE GEMİLERİNE 12 MİLYAR DOLAR

Altı yıl önce göreve geldiğinde sağlıkta reform yapmayı hükümetin gündemine alacağı sözünü veren Abdulfettah es-Sisi, savaş uçaklarına ve gemilerine 12 milyar dolar ayırırken, dar gelirli halk için yapılan sübvansiyonları her geçen gün azaltıyor.

SAĞLIK SİSTEMİNİN ZORLANDIĞINI SÖYLEYEN DOKTORA TERÖR SUÇLAMASI

27 yaşındaki Doktor İbrahim Bedevi, geçen mayıs ayında internette yayınladığı bir mesajda, Mısır’ın halk sağlığı sisteminin çok zorlandığını vurgulayarak, "Mevcut durumda hiçbir doktor güvenli değil." ifadesini kullanmıştı.

Birkaç gün sonra Mısır güvenlik güçleri, Bedevi’nin anne ve babasının evine baskın yaparak genç doktoru gözaltına aldı. Doktor Bedevi'ye terörizmle ilgili bir dizi suçlamada bulunuldu.

"TEPKİLER SİSİ DÖNEMİNDEKİ MISIR'A"

Krizin ilk aylarında, aşırı yük altındaki hastaneler büyük mücadele verdi. Öfkeli doktorlar greve gitti ve hükümeti eleştirenler hapse atıldı.

Gazeteye konuşan Arap Reform Girişimi Genel Müdürü Nadim Huri, tepkinin "Sisi dönemindeki Mısır'a" olduğunu belirtti. Görünüşte işlerin kontrol altında olduğunu kaydeden Huri, "Aslında hikaye iyi değil." ifadesini kullandı.