Sisi'nin konuşması, siren çalan gemi tarafından kesildi

Süveyş Kanalı'ndaki gemiyi kurtarma operasyonunun ardından bölgede açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konuşması sırasında zor anlar yaşadı.

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan dev konteyner gemisi "The Ever Given", 6 gün sonunda yüzdürülebildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geminin kurtarılması çalışmalarında görev alan ekibe teşekkür etmek için bölgeye gitti.

SİREN SESİ ZOR ANLAR YAŞATTI

Sisi'nin burada kurulan platformda konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Rus bandıralı gemi tarafından çalınan siren nedeniyle Sisi, konuşmasını sürekli kesmek zorunda kaldı.

Yaşadıklarıyla ilgili olarak Sisi, "Gemi, siren çalmayı bırakırsa konuşacağım. Ancak bana bir türlü fırsat vermemekte ısrarlı." dedi.

Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı ViDEO

SÜVEYŞ KANALI'NI TIKAYAN YÜK GEMİSİ

Süveyş Kanalı'nda, geçtiğimiz hafta Panama bandıralı 400 metre uzunluğundaki kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart'ta karaya oturmuş, çok sayıda römorkör, geminin tekrar yüzdürülmesi için çalışmalara dahil edilmişti.

Olayın ardından yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'nın açılması için bekleme pozisyonuna geçmiş, lojistik sektörü büyük darbe almıştı.