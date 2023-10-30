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Slovakya, göçe karşı Macaristan sınırına çok sayıda polis ve asker yığacak

Slovakya, göçe karşı Macaristan sınırına çok sayıda polis ve asker yığacak Slovakya'da göreve başlayan yeni hükümet, ülkeye giren göçmen sayısını azaltmak için Macaristan sınırı boyunca çok sayıda polis ve asker konuşlandırılacağını açıkladı.