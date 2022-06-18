Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
328.143
-8.60%
BTXN Coin
7.16
-14.25%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Slovakya, Rusya tehdidine karşı Çekya'dan hava sahalarını korumalarını istedi

    Slovakya, Rusya tehdidine karşı Çekya'dan hava sahalarını korumalarını istedi

    Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ile yaptığı görüşmede, "Hava sahamızı korumaya istekli olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.
    • 18.06.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 23:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş 4. ayına yaklaşırken Slovakya, Rusya yapımı MIG-29 savaş uçaklarının kullanımını bırakmaya ve yerine F-16 savaş uçaklarını kullanmaya karar vermişti.

    Rusya'ya karşı Çekya'dan yardım isteği

    F-16 savaş uçaklarının geliş tarihinin 2 yıl ertelenmesi üzerine Slovakya, hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için Çekya’dan yardım istedi.

    Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ile Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova Çekya'nın başkenti Prag'da konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

    Slovakya, Rusya tehdidine karşı Çekya dan hava sahalarını korumalarını istedi #1

    "Hava sahamızı korumaya istekli oldukları için teşekkür ederim"

    Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Bakan Jaroslav Nad bana Slovakya hava sahasının geçici bir süre korumamızı talep eden bir mektup verdi. Şimdi koşulları müzakere edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise, "Çeklerin ve Polonyalıların hava sahamızı koruma sorumluluğunu üstlenmeye istekli oldukları için çok minnettarım. Çekya ile benzer müzakereler yürüteceğiz" dedi.

    Slovakya, Rusya tehdidine karşı Çekya dan hava sahalarını korumalarını istedi #2

    Slovakya'ya Polonya'dan da yardım

    İHA'nın haberine göre, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçtiğimiz Nisan ayında Slovakya'ya yaptığı ziyarette , Polonya F-16 savaş uçaklarının Slovakya hava sahasını Rusya tehdidine karşı savunmak için Polonya havaalanlarından havalanacağını gerekirse Polonya savaş uçaklarının Slovakya'daki havaalanlarında da konuşlandırılabileceğini söylemişti.

    Slovakya Savunma Bakanlığı, Haziran ayı başlarında yaptığı açıklamada Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için Polonya ve Slovakya arasında müzakerelerinin devam ettiğini ve ilerleyen günlerde ise Çekya ile de benzer müzakerelerin başlatılacağını duyurmuştu.

    Slovakya, Rusya tehdidine karşı Çekya dan hava sahalarını korumalarını istedi #3


    İlginizi Çekebilir

    Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip
    Futbol

    Salih Uçan ve Güven Yalçın'a Süper Lig'den talip

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!
    Btcrobo

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!

    Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir