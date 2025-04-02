Slovakya ve Macaristan'daki şap salgını nedeniyle komşu ülkelerde tedbirler artırıldı

AA

Slovakya ve Macaristan'da çok sayıda büyükbaş hayvanın itlaf edilmesine yol açan şap salgınının komşu ülkelere sıçramasını önlemek için Çekya ve Avusturya'da yeni tedbirler hayata geçirildi.

Slovakya'nın Macaristan sınırında tespit edilen ve daha sonra her iki ülkede de yayılan şap hastalığı nedeniyle çok sayıda hayvan itlaf edilirken, bu hastalığa karşı komşu ülkeler de harekete geçti.

HAYVAN VE HAYVAN ÜRÜNÜ GETİRİLMESİ YASAKLANDI

Avusturya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu iki ülkeden canlı hayvan başta olmak üzere, taze et ve sütün yanı sıra av hayvanlarının getirilmesi yasaklandı.

Açıklamada, söz konusu ülke sınırlarında özellikle taşımacılık alanında kontrollerin artırıldığı ve katı hijyen kurallarının getirildiği kaydedildi.

DÜZENLİ TEST VE KONTROLLERİN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Ayrıca her iki ülke sınırında bulunan çiftlik ve benzeri işletmelerde hijyen tedbirlerinin sıklaştırıldığına işaret edilen açıklamada, düzenli test ve kontrollerin yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Tedbirleri artıran bir diğer ülke olan Çekya'da da Avusturya, Slovakya ve Macaristan sınırlarında yük kamyonlarının kontrol edilerek dezenfekte edileceği bildirildi.

MACARİSTAN'DA 2 BİNDEN FAZLA HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Çekya'nın özellikle Macaristan sınırındaki çiftliklerde hastalığın önceden tespit edilmesi için PCR testi yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Macar ulusal basınına göre, şap hastalığı nedeniyle ülkede 2 bin 700'e yakın büyükbaş hayvan itlaf edildi.

Şap hastalığı nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya'da ise henüz itlaf edilen hayvan sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.