Slovenya Başbakanı’ndan Kur'an-ı Kerim'e yönelik tepki çeken paylaşım

Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret eden içeriğe sahip bir sosyal medya paylaşımı, Slovenya Başbakanı Janez tarafından da paylaşıldı. Başbakan, paylaşım üzerine tepki aldı.

Twitter üzerinden, Komünist Manifesto kitabının ilk basımı yıl dönümü nedeni ile Kur'an’ı Kerim’e ağır hakaretler içeren bir gönderi paylaşıldı.

Slovenya'nın sağcı popülist siyasetçisi Başbakan Janez Jansa'nın, bu gönderiyi retweet ederek takipçileri ile paylaşması tepki aldı.

Paylaşımda, "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

“EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ”

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Slovenya İslam Birliğinden (Diyanet İşleri), Jansa'nın bu paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz."





Ayrıca açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB'nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği vurgulanırken, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip olduklarının altı çizildi.