Slovenya, Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı

Soykırımcı İsrail devletinin Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yasak...

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladı.

GİRİŞ YASAĞI TARTIŞILMIŞTI

Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile israil Başbakanı Netanyahu’nun Slovenya’ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı.

NETANYAHU'NUN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Bugün yapılan toplantı ile hükümet İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

Netanyahu için giriş yasağı ihtimali ise Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emrine dayanıyor.

SAVAŞ SUÇLARI NEDENİYLE TUTUKLAMA EMRİ

UCM, 21 Kasım 2024’te, Netanyahu ile israilin eski “güvenlik” bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu karar, UCM üyesi devletleri, Netanyahu ülkeye girdiği takdirde onu tutuklamakla yükümlü kılıyor.

SLOVENYA FİLSTİN'İ GEÇEN YIL TANIMIŞTI

Geçen yıl Filistin devletini tanıyan AB üyesi Slovenya, Ağustos ayında İsrail'e silah ambargosu uygulamış ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında üretilen malların ithalatını yasaklamıştı.