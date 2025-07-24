Slovenya'dan İsrail'e 'insani yardımın engelsiz erişimi' çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı tutumuna karşı dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, son tepki Slovenya'dan geldi.

İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de insani durumun kötüleştiği belirtildi.

"SLOVENYA, GAZZE'YE İNSANİ YARDIMIN ENGELSİZ ULAŞTIRILMASINA DERHAL İZİN VERME ÇAĞRISINDA BULUNMAKTADIR"

Açıklamada, "Slovenya, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı gösterme ve Gazze'ye insani yardımın engelsiz ulaştırılmasına derhal izin verme çağrısında bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de kısıtlama olmadan faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.