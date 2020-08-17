Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı suikaste uğradı

Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı Abdukadir Abukar, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Somali'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Polis memuru Abdifatah Hassan, yaptığı açıklamada, eyaletin Jowhar kentinde akşam namazı sonrası camiden çıkan Bakan Abdukadir Abukar'ın eve giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hassan, Abukar'ın hayatını kaybettiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Güvenlik güçlere olayla ilgili soruşturma başlattı. Suikastin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Öte yandan, ülkenin Gedo bölgesinde yere yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.