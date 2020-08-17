Dolar
7.3838
0.3629%
Euro
8.7646
0.5818%
Altın
1984.67
2.0616%
Borsa
1086.2
0.2186%
G. Altın
471.332
2.4385%
Bitcoin
91107.11
4.7592%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı suikaste uğradı

    Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı Abdukadir Abukar, suikast sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 17.08.2020 - 23:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı suikaste uğradı

    Somali'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Polis memuru Abdifatah Hassan, yaptığı açıklamada, eyaletin Jowhar kentinde akşam namazı sonrası camiden çıkan Bakan Abdukadir Abukar'ın eve giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Hassan, Abukar'ın hayatını kaybettiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

    Güvenlik güçlere olayla ilgili soruşturma başlattı. Suikastin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

    PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

    Öte yandan, ülkenin Gedo bölgesinde yere yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

    Görüş Bildir