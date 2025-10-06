Son 10 yılda 122 milyon kişi savaş nedeniyle evini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Program Yürütme Komitesinin 76. Genel Oturumu'nda açılış konuşması yaptı.

Dünyanın zorlu ve istikrarsız süreçten geçtiğine işaret eden Grandi, bu durumu açıklamak için daha basit alıntılara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Grandi, yaşanan bu süreçte çok taraflılık fikrinin dahi eleştirildiğini dile getirdi.

SİVİL ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Ukrayna, Sudan veya Myanmar'da işlenen vahşetin, devletler ve devlet dışı aktörlerin uyguladığı şiddetin, kuralların kasıtlı terk edilmesinin kanıtı olduğuna dikkati çeken Grandi, gıda almak için sırada bekleyen veya güvenlik için kaçtıkları kamplarda katledilenlerin sivil olduklarını vurguladı.

"2015'TEN BU YANA EVİNİ TERK EDENLERİN SAYISI 122 MİLYONA ULAŞTI"

Grandi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastane ve okulların yıkıldığını, rekor sayıda yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

Çatışmanın tarafları, artık uluslararası insancıl hukuka veya herhangi bir kurala uyduklarını bile iddia etmiyor. Bunun yerine askeri yöntemler kullanıldığı sürece ayrım gözetmeyen şiddet haklı gösteriliyor, normlar umursanmıyor. 2015'ten bu yana savaş ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin sayısı neredeyse 2 katına çıkarak 122 milyona ulaştı. Zorla yerinden edilme de hız ve karmaşıklık açısından giderek arttı.

"YERİNDEN EDİLMELERLE İLGİLİ TARTIŞMALAR, ULUSLARARASI HUKUKLA UYUŞMUYOR"

Avrupa ve ABD'de yerinden edilmelerle ilgili tartışma ve uygulamaların uluslararası hukukla uyuşmadığına dikkati çeken Grandi, bu tür düzenlemeler öncesinde kendileriyle iletişime geçilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Grandi, "BMMYK, seçeceğiniz tüm önlemlerin yasal kalması için size tavsiyelerde bulunmak ve destek olmak için burada." ifadesini kullandı.

BM sistemi içindeki bu yılki fon kesintilerinin inanılmaz derecede zararlı olduğunu belirten Grandi, bunun yıkıcı finansal sonucu bulunan siyasi tercihlerle de ilgili olduğunu söyledi.

"BU YIL YAKLAŞIK 5 BİN BMMYK ÇALIŞANI İŞİNİ KAYBETTİ"

Grandi, BMMYK 2025 bütçesinin, önceki yıllara yakın şekilde 10,6 milyar dolar olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Bütçe, son birkaç yıldır, ihtiyaçlarımızın yaklaşık yarısını yani yılda yaklaşık 5 milyar doları karşılayabildi. 2025'te büyük mali zorluklar ve beklenen katkılarda 2024'e kıyasla yüzde 10'luk düşüş daha öngördük. Durum çok daha kötü oldu. Bu yıl yaklaşık 5 bin BMMYK çalışanı işini kaybetti. Bu, tüm iş gücümüzün 4'te 1'inden fazlası. Daha fazla işten çıkarmanın öngörülmesiyle birlikte bu sayının artması bekleniyor." diye konuştu.

GAZZE'YE DUA MESAJI

BM Komiseri Grandi, barış çabalarının Gazze'de de etkili olabileceğine, bu savaşın tarifsiz dehşetinin nihayet sona ereceğine inanılması ve dua etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.