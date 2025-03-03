SON DAKİKA! Donald Trump'tan Zelensky'e sert sözler

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ABD ile Ukrayna arasında ipler iyice geriliyor..

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.

İki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı..

Dünya kamuoyunda geniş yer edinen tartışma sonrası İngiltere'ye giden Zelensky, Avrupalı liderlerle bir araya geldi..

Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek olacaklarını belirtse de ABD olmadan eksik olacaklarını ve dağılmamaları gerektiğine vurgu yaptı..

Bunun üzerine Zelensky'nin kullandığı "Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal" ifadeleri ABD Başkan Trump'ı kızdırdı...

"ABD'NİN DESTEĞİNİ ALDIĞI SÜRECE BARIŞ İSTEMİYOR, BUNA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hakkında sert ifadeler kullanan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Bu, Zelensky'in yapabileceği en kötü açıklamalardan biri. Amerika, bu duruma daha fazla tahammül etmeyecek..



Söylediğim şey tam olarak buydu: Bu adam barış istemiyor. Amerika ve Avrupa'nın desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor.

"AVRUPA ÜLKELERİ ABD OLMADAN BU İŞİ BAŞARAMAYACAKLARINI AÇIKÇA BELİRTTİ"

Zelensky ile yaptıkları toplantıda, Avrupa ülkeleri ABD olmadan bu işi başaramayacaklarını açıkça belirtti.



Rusya’ya karşı güçlü bir duruş sergilemek açısından pek akıllıca bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Ne düşünüyorlar acaba?

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