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REUTERS

Dün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Beyaz Saray'da skandal anlara şahitlik edildi..

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.

İki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı..

KIYAFETİYLE DALGA GEÇTİ

Tüm bunların yaşandığı görüşmede Donald Trump'ın Vladimir Zelensky'yi karşılama anları da gündem oldu.

Karşılama esnasında Trump, Zelensky'nin kıyafetiyle dalga geçerek, "Bak şuna bayağı giyinip kuşanmışsın. Takım elbisen yok mu?" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

İki liderin uzun süren karşılıklı atışmalarında "Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak" diyen Trump'a karşı Zelensky, "Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli." diye yanıt verdi.

Zelensky'nin "ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil" sözlerine sinirlenen Trump ise, "Ya Zelensky bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz." dedi.

Tansiyonu yüksek geçen görüşme sonrası Zelensky-Trump basın toplantısı da iptal edildi.

TARİHE GEÇEN KAVGA

İki lider arasında yaşanan tarihi kavga sonrası açıklamalar da peş peşe geldi.

İşte kameralar karşısında gerçekleşen kavgadan tarihe geçecek o kareler;