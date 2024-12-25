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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Kazakistan'da havacılık faciası yaşandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kalkan yolcu uçağı Çeçenistan'ın başkenti Grozny'e hareket etti.

KAZAKİSTAN'DA DÜŞTÜ

Uçak Kazakistan'a acil iniş yaparken uçak düştü.

Konuya ilişkin açıklama Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan gelirken uçağın Azerbaycan Hava Yolları'na ait olduğu açıklandı.

ACİL İNİŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORDU

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak, daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

UÇAKTA 72 KİŞİ VARDI

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

Yapılan açıklamaya göre kazadan 6 kişi sağ kurtuldu.

KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Azerbaycan'dan yapılan resmi açıklamaya göre uçak kuş sürüsüne çarpma sonrası yaşanan kontrol kaybu nedeniyle düştü.