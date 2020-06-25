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    Bakan Soylu: İdlib'de 50 bin briket ev yapılacak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İdlib toplantısında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bölgede yıl sonuna kadar 50 bin briket ev yapılacağını iletti.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 12:32
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    Bakan Soylu: İdlib'de 50 bin briket ev yapılacak #1

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İdlib toplantısında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bölgede yıl sonuna kadar 50 bin briket ev yapılacağını iletti.

    İdlib kampanyası kapsamında, 13 Ocak’tan bu yana 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı."

     

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