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    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor

    Bosna savaşında evlatlarını soykırıma kurban veren aileler hasretlerini Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 652 kabrin başında gidermeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 16:28
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    Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım dünyanın en büyük kara lekelerinden biri.

    Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu vahşet Boşnak halkının kanayan yarası olmayı sürdürüyor.

    Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının acısı, aradan geçen 27 yıla rağmen kurban yakınlarının yüreklerdeki yerini koruyor.

    8 bin 372 Boşnak erkeği katledildi

    Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

    Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

    Potoçari Anıt Mezarlığı'na 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi

    Katledilenlerin toprağa verildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi.

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor VİDEO

    Sevdikleri için dua ediyorlar

    Her sene olduğu gibi bu senede soykırıma uğrayan çocukların anneleri mezarlarının başında evlatlarına dua ederek onları anmaya ve yaşanan zulmün hatıralarını sürdürmeye devam ediyorlar.

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #1

    "Bir mezar taşı olsun"

    Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesine ulaşılamazken, kemik kalıntılarına ulaşılan soykırım kurbanlarının aile yakınları, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa vermenin ve "bir mezar taşı olsun" düşüncesinin hem hüznünü hem de huzurunu yaşıyor.

    Boşnak sivillerin güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları güzergah üzerinde bulunan Liplje ve Kamenica mevkilerinde en büyük toplu mezarlara ulaşılırken, Srebrenitsa çevresindeki toplu mezar aramaları devam ediyor.

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #2

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #3

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #4

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #5

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #6

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #7

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #8

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #9

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #10

    Srebrenitsalı anneler mezar başında evlatlarını anıyor #11


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